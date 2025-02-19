S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6100-6170п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6100-6170 пунктов в среду при среднем уровне волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков.

"Фьючерсы на основные американские индексы торгуются в боковике, на внешних площадках наблюдается смешанная динамика, - отмечает эксперт. - На предстоящую сессию прогнозируем нейтральный баланс рисков и средний уровень волатильности. Участники рынка будут искать новые драйверы движения. Ориентируемся на колебания S&P 500 в пределах 6100-6170 пунктов. S&P 500 штурмует новые высоты, внутренние характеристики ралли улучшаются. Индикатор RSI находится на стороне "быков", но еще далек от зоны перекупленности, сигнализируя о сохранении потенциала роста. В качестве цели восходящего движения в равноудаленном канале можно рассматривать уровень 6270 пунктов".

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