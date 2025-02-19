Акции сектора фармацевтики на рынке РФ интересны для долгосрочных покупок - "Цифра брокер"

Акции сектора фармацевтики на российском рынке, в том числе бумаги "Промомеда" и "Озон Фармацевтика", привлекательны в текущей конъюнктуре и интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Впечатляющую восходящую динамику, вопреки снижению широкого рынка, показали акции "Промомеда", констатируют эксперты. Ранее компания сообщала о росте продаж на 28% в январе 2025 года, обеспеченным в том числе стартом отгрузок инновационного препарата "Велгия", который предназначен для лечения ожирения и избыточной массы тела, отмечают они. Вместе с тем в понедельник эмитент сообщил о выводе в рынок препарата новейшего класса инкретинов "Тирзетта", что позволяет компании закладывать оптимистичные прогнозы в отношении результатов за I квартал 2025 года.

"Озон Фармацевтика" сообщила о росте продаж препаратов на 13% в 2024 году. Основной рост наблюдался в сегменте государственных закупок, где за год было реализовано 93,7 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 44% превышает показатель 2023 года, указывают аналитики "Цифра брокера". Наиболее существенный вклад в отгрузки для государственного сегмента внесли препараты для сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта. Розничные продажи выросли на 4% до 227,5 млн упаковок.

"Мы считаем сектор фармацевтики и акции двух упомянутых компаний привлекательными в текущей конъюнктуре и интересными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты в обзоре.

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