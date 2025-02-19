.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Прогнозная цена акций банка "Санкт-Петербург" на горизонте года составляет 430-450 руб. - "Мои Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
19 февраля 2025 года 11:12

Прогнозная цена акций банка "Санкт-Петербург" на горизонте года составляет 430-450 руб. - "Мои Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" на горизонте двенадцати месяцев составляет 430-450 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Эмитент опубликовал результаты за январь 2025 года по РСБУ. У нас позитивный взгляд на его акции, так как банк остается хорошей дивидендной историей и имеет большой запас по капиталу", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
19 февраля 2025 года 19:00
"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ на уровне "покупать" с целевыми ценами HKD112 и $116, что отражает потенциал роста на 26,7% и 28,6% от текущего уровня соответственно, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 18:33
Цена Brent может вырасти до $81/барр. в ближайшие два месяца - Freedom Finance Global
Цена Brent может вырасти до $81 за баррель в ближайшие два месяца на фоне ремонта КТК, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Объем прокачки нефти из Казахстана в Европу через нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться на 30% ввиду...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 18:10
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте: "НОВАТЭК", HeadHunter (МКПАО "Хэдхантер"), "Газпром нефть", привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и "Интер РАО". Аналитики считают, что на фоне благоприятной...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 17:19
Возможно снижение цены акций Boeing в кратко- и среднесрочной перспективах - инвестбанк "Синара"
Возможно снижение котировок акций Boeing Co. в краткосрочной и среднесрочной перспективах, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Успех A321XLR, нового самолета Airbus, поставки которого начались в конце 2024 года и которому уже отдают предпочтение некоторые крупные заказчики Boeing,...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 16:36
Продолжение снижения цены акций Baidu маловероятно - инвестбанк "Синара"
Продолжение снижения котировок акций Baidu Inc. в настоящее время маловероятно, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Выручка эмитента, как следует из представленной отчетности за 4К24, падает третий квартал подряд, констатируют эксперты: в результатах подразделений, которые занимаются...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 16:05
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Софтлайна
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Софтлайна" с прогнозной стоимостью на уровне 200 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка. Эмитент показал сильные финансовые результаты за 2024 год, констатируют эксперты. Также они отмечают, что менеджмент...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 15:27
Акции Т-Технологий привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Т-Технологий" привлекательны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил сокращенные операционные результаты за январь 2025 года. Операционные результаты, а также финансовые показатели по РСБУ не полностью отражают результаты работы всей...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 14:24
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6100-6170п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6100-6170 пунктов в среду при среднем уровне волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков. "Фьючерсы на основные американские индексы торгуются в боковике, на внешних площадках наблюдается смешанная динамика, -...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 13:19
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ленты с целью 1650 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Лента" с целевой ценой 1650 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,68%, стоп-приказ: 1290 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают...    читать дальше
.
19 февраля 2025 года 12:48
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Софтлайна
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Софтлайна" с целевой ценой 192 рубля за бумагу, сообщается в обзоре банка. "Софтлайн" опубликовал уверенные результаты за 4К24 и провел встречу с менеджментом, которая оставила у нас благоприятное впечатление, - пишут аналитики Олеся Воробьева и...    читать дальше
.
Страница 1 из 14
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.