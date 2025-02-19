"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Софтлайна

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив акций "Софтлайна", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Софтлайн" раскрыл результаты за IV квартал и 2024 год в формате пресс-релиза. Пока картина выглядит достаточно оптимистично: выручка и операционная прибыль растут, чистый долг снижается, а прогнозы на 2025 год повышаются, - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - С учетом роста по основным показателям результаты должны обнадеживать. Для рынка важно, чтобы "Софтлайн" выполнил цель по выплате дивидендов в размере не менее 1 млрд руб. Нам интересен рост в основном бизнесе и в приобретенных активах. По-прежнему смотрим позитивно на компанию".

Согласно пресс-релизу компании, EBITDA в 2024 году достигла 7 млрд руб. (прогноз БКС - 6,1 млрд руб.), чистый долг в IV квартале снизился до 7 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль за 2024 год составила 1,8 млрд руб. против прогноза БКС на уровне 1,9 млрд руб. "Софтлайн" поднял прогноз EBITDA на 2025 год. с 8,5-10 млрд руб. до 9-10,5 млрд руб. (прогноз БКС - 11 млрд руб.).

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