Курс рубля, скорее всего, останется в районе 12,4-12,5 руб./юань до конца недели - ПСБ

Курс рубля, скорее всего, останется в районе 12,4-12,5 руб./юань до конца недели, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ)- Денис Попов.

"Курс рубля остается в районе 12,4-12,5 руб. за юань и 91-92 руб. за доллар. Успешный старт переговоров России и США, а также сильные комментарии Трампа, позволяют участникам рынка сохранить позитивные ожидания, - отмечает эксперт в комментарии. - Кроме того, накануне Минфин заявил, что проект о выведении новых инвестиций нерезидентов из-под ограничений на вывод почти согласован. Таким образом, Правительство готовит условия для свободного входа и выхода иностранного капитала с отечественного фондового рынка".

Настрой властей, по мнению Попова, допускает дальнейшее укрепление рубля в кратко- и среднесрочной перспективе. "На этом фоне ожидаемая ранее нами коррекция, с движением курса в диапазон 12,5-13 рублей за юань может так и не реализоваться, тем более что подготовка экспортеров к уплате февральских налогов вот-вот должна начаться, - прогнозирует аналитик. - До конца недели курс рубля, вероятно, останется вблизи текущих уровней. При этом не исключено его небольшое укрепление".

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