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19 февраля 2025 года 10:35
Курс рубля, скорее всего, останется в районе 12,4-12,5 руб./юань до конца недели - ПСБ
Курс рубля, скорее всего, останется в районе 12,4-12,5 руб./юань до конца недели, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ)- Денис Попов. "Курс рубля остается в районе 12,4-12,5 руб. за юань и 91-92 руб. за доллар. Успешный старт переговоров России и США, а также сильные комментарии Трампа, позволяют участникам рынка сохранить позитивные ожидания, - отмечает эксперт в комментарии. - Кроме того, накануне Минфин заявил, что проект о выведении новых инвестиций нерезидентов из-под ограничений на вывод почти согласован. Таким образом, Правительство готовит условия для свободного входа и выхода иностранного капитала с отечественного фондового рынка". Настрой властей, по мнению Попова, допускает дальнейшее укрепление рубля в кратко- и среднесрочной перспективе. "На этом фоне ожидаемая ранее нами коррекция, с движением курса в диапазон 12,5-13 рублей за юань может так и не реализоваться, тем более что подготовка экспортеров к уплате февральских налогов вот-вот должна начаться, - прогнозирует аналитик. - До конца недели курс рубля, вероятно, останется вблизи текущих уровней. При этом не исключено его небольшое укрепление". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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