Текущая коррекция индекса Мосбиржи носит технический характер - "Алор Брокер"

Текущая коррекция вниз индекса Мосбиржи носит технический характер, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Она просто необходима для снятия технической перекупленности, но при этом вряд ли будет глубокой и длительной. Хотелось бы сделать новые покупки при индексе Мосбиржи в районе сильной технической поддержки на уровне 2930 пунктов, но вряд ли до этого дойдет дело", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

руководитель направления инвестиционного консультирования АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.