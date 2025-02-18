"Финам" понизил рейтинг акций Газпрома до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Газпрома" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 179,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения на 0,1%, сообщается в материале инвесткомпании.

"За два месяца акции "Газпрома" выросли почти на 70% на фоне надежды на успешные мирные переговоры по Украине, которые могли бы привести хотя бы к частичному восстановлению поставок газа в Европу, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - В то же время восстановление поставок пока не гарантировано, если и произойдет, то, вероятно, будет носить ограниченный характер. При этом после роста акций мультипликаторы "Газпрома" уже не выглядят настолько низкими, а сдерживающим фактором для акций может стать вероятное отсутствие дивидендов в ближайшие два года в связи с фокусом на снижении долговой нагрузки. На таком фоне мы считаем текущий момент удачным для фиксации прибыли".

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