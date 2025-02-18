Акции РусАла отстают от общерыночного ралли в ожидании санкций - "Велес Капитал"

Акции "РусАла" отстают от общерыночного ралли в ожидании санкций, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Бумаги "РусАла" во вторник повышались без очевидных фундаментальных причин, очевидно, пытаясь восполнить отставание от всего российского фондового рынка, - пишет эксперт. - Цены на алюминий при этом остаются немногим ниже максимумов 2025 года ($2709/т) и 2024 года ($2740/т). Уже в среду лидеры ЕС планируют согласовать 16-й пакет санкций против России, который будет включать поэтапный отказ от российского алюминия. "РусАла", впрочем, уже начал переориентацию на азиатские рынки, хотя в моменте может ощутить некоторое негативное влияние новых ограничений".

С технической точки зрения бумаги "РусАла", очевидно, на фоне санкционных ожиданий в этом году не присоединились к ралли всего российского фондового рынка и в последние недели показывают сдержанную динамику, пока не решаясь на преодоление среднесрочного сопротивления 39,69 руб., отмечает Кожухова.

"Тем не менее котировки не оставляют попыток пойти выше при умеренно позитивных сигналах дневного и недельного графиков, не исключающих развития восходящего движения, - подчеркивает аналитик. - При стабилизации выше 39,69 руб. можно ожидать возвращения к пику 2024 года 45,93 руб. Общий среднесрочный настрой на рост котировок сохраняется выше 31 руб (линия восходящего тренда и нижняя полоса Боллинджера недельного графика). На данный момент имеет смысл придерживаться краткосрочного осторожного настроя в отношении "РусАла" из-за перспективы ввода новых европейских санкций".

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