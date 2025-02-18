S&P; 500 может колебаться в диапазоне 6080-6160п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 может колебаться в диапазоне 6080-6160 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Раймжан Байтерек.

"Новости внутренней и внешней политики США будут поддерживать высокую волатильность на этой неделе, - пишет эксперт. - Ожидаем позитивный старт с возможным достижением нового исторического максимума по S&P 500. Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют положительную динамику. На предстоящую сессию прогнозируем средний уровень волатильности при положительном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 6080-6160 пунктов".

По оценке аналитика, S&P 500 приблизился к области исторических максимумов, техническая картина улучшилась, как и внутренние характеристики ралли. Прорыв и закрепление бенчмарка выше 6125 пунктов будет положительным знаком.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.