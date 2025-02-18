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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Золото может подорожать до $3500/унц. в 2025г - "Цифра брокер"
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18 февраля 2025 года 15:03

Золото может подорожать до $3500/унц. в 2025г - "Цифра брокер"

Золото может подорожать до $3500 за тройскую унцию в 2025 году, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Инвестиционный спрос (золотые ETF, слитки и монеты) показывает положительную динамику и по итогам 2024 года может составить более 1100 т, поскольку рост цен на золото, а также снижение ставок и продолжающаяся геополитическая нестабильность побудили западных инвесторов перейти к активным покупкам во II полугодии 2024 года, - прогнозируют эксперты. - Эти и другие факторы продолжат оказывать поддержку котировкам золота в 2025 году".

Стратеги "Цифра брокера" ожидают, что золото продолжит рост в 2025 году и достигнет отметки в $3500/унц. "Геополитическая напряженность сохраняется, фиатные валюты продолжают печататься, а администрация Трампа добавит неопределенности завтрашнему дню, - отмечают они. - Центральные банки, особенно стран БРИКС, продолжат скупать золотые слитки, а китайцы и индийцы не будут изменять национальным традициям и продолжат спонсировать рост рынка золотых украшений".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ


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