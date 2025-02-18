"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Софтлайна" из-за большого количества M&A-сделок, сообщается в материале аналитиков брокера.

Эмитент отчитался за четвертый квартал и весь 2024 год по МСФО. На фоне высоких ставок в экономике группа сделала акцент на снижение долговой нагрузки, указывают эксперты. Компании удалось вдвое сократить чистый долг, коэффициент Скорректированный чистый долг/скорректированный EBITDA снизился до 0,97х против прогнозного 2х.

На 2025 год "Софтлайн" прогнозирует увеличение оборота до 150 млрд рублей, валовой прибыли - до 43-50 млрд рублей, а скорректированного EBITDA - до 9-10,5 млрд рублей, отмечают аналитики брокера.

"Компания выполнила все прогнозы по обороту и EBITDA, существенно снизила долг, но мы с осторожностью смотрим на перспективы акций "Софтлайна" из-за большого количества M&A-сделок. В большинстве случаев эмитент практически не раскрывает никаких финансовых показателей новых приобретений. Кроме того, неясна стратегия их дальнейшего развития и синергии с существующими бизнесами", - пишут эксперты в обзоре.

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