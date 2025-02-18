"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАгро с целью 250 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целью 250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,2%, стоп-приказ: 203 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ожидаем рост выручки более 25% за счет роста цен на продуктовую корзину и роста EBITDA до 40%, что позитивно скажется на котировках акций", - отмечают аналитики.

"Торги акциями под новым тикером начались в понедельник, 17 февраля, и на текущий момент недостаточно данных для формирования технического паттерна. Необходимо ориентироваться на фундаментальный фактор. Идея на рост бумаги с целью 250 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 203 руб. риск на портфель составит 0,45%", - указывают в "Финаме".

Группа компаний "РусАгро" - один из крупнейших вертикально интегрированных агропромышленных холдингов России и СНГ.

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