Рубль может торговаться в диапазоне 12,15-12,55 руб. за юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Вероятна высокая волатильность торгов валютной пары юань/рубль во вторник, курс способен двигаться в широком диапазоне 12,15-12,55 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают в комментарии, что на динамику рынка будут влиять новости с переговоров между Россией и США в Эр-Рияде.

Традиционная публикация недельных данных по запасам в США перенесена на более поздний срок, и котировки нефти пока могут задержаться вблизи текущих уровней, полагают аналитики банка.

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