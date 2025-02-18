Цена акций РусАгро может вырасти до 280-300 руб. - "Мои Инвестиции"

Котировки акций "РусАгро" могут подняться к уровням 280-300 рублей за штуку на горизонте года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"У нас позитивный взгляд на бумагу, ожидаем роста выручки компании на 30% за счет новых активов и роста цен на продуктовую корзину (25%). Считаем, что эмитент в 2025 году выйдет на уровень рентабельности по EBITDA в 17%, а сам показатель EBITDA вырастет на 40% (до 75 млрд руб.). Прогнозируем рост стоимости акций до 280-300 руб. на горизонте двенадцати месяцев", - пишут эксперты в комментарии.

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