"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 7440 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 7,4% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Результаты "ФосАгро" в 2024 году оказались немного лучше наших прогнозов, хотя рост экспортных пошлин и процентных ставок предсказуемо снизил прибыль, а рост капитальных затрат сократил свободный денежный поток, - отмечает аналитик Алексей Калачев. - Несмотря на это, совет директоров объявил итоговые дивиденды выше ожиданий. Вероятно, это связано с тем, что за 9М 2024 акционеры утвердили дивиденды ниже рекомендованных советом директоров в соответствии с дивидендной политикой".

Группа "ФосАгро" - российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей и экспортеров фосфатов и фосфорсодержащих удобрений, включая MAP, DAP и NPK.

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