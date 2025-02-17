"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз рубля на уровне 101-105 руб./$1 на конец 2025г

"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз курса пары доллар/рубль на уровне 101-105 руб./$1 на конец текущего года, сообщается в материале аналитиков брокера.

Рубль показал самые сильные уровни с начала осени прошлого года на фоне ажиотажа на российском рынке, подогреваемого надеждами на геополитическое урегулирование, констатируют эксперты. Текущее укрепление выглядит эмоциональным и неустойчивым, считают они.

"Пока политический переговорный процесс только в начале, и даже в случае наиболее позитивного сценария урегулирования перспективы устойчивого крепкого рубля неочевидны, - пишут эксперты в обзоре. - Возврат рубля к докризисным уровням маловероятен в том числе из-за рублевой инфляции: ее накопленный уровень за три года составил 32%, при этом рубль к доллару с января 2022 года ослаб примерно на те же 30%. Мы сохраняем наш прогноз курса рубля на уровне 101-105 руб./$1 на конец 2025 года".

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