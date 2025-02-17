Акции Черкизово справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Черкизово" справедливо оценены рынком в текущий момент, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил финансовые результаты по МСФО за 2024 год. В целом они вышли хуже наших ожиданий по причине наличия ценового давления на рынке курицы, а также ускоренного роста операционных издержек. Компания реализовывает инвестиционную программу, направленную на углубление вертикальной интеграции и рост бизнеса, что в условиях высоких процентных ставок и сокращения субсидируемого финансирования может оказывать негативное влияние на прибыльность в текущий период времени, создавая при этом потенциал для роста в будущем, - отмечают эксперты в комментарии. - Исходя из текущих котировок, мы полагаем, что рынок справедливо оценивает бумаги".

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