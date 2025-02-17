Альфа-банк обновил оценку акций Интер РАО, ЭЛ5-Энерго и Юнипро, начал анализ РусГидро

Альфа-банк обновил оценку акций российских генерирующих компаний, а также начал аналитическое покрытие "РусГидро", сообщается в обзоре банка.

Эксперты подтвердили рекомендацию "выше рынка" для бумаг "Интер РАО" и "ЭЛ5-Энерго", "держать" для акций - "Юнипро", присвоили бумагам "РусГидро" рекомендацию "держать".

"В ближайшие два года ключевые игроки сегмента тепловой генерации будут проводить много инвестиций, часть из которых начнет окупаться после 2027 года. Таким образом, в ближайшем будущем от генерирующих компаний не стоит ждать приятных сюрпризов в отношении роста маржинальности и дивидендов, инвестиции в акции генераторов скорее носят долгосрочный характер", - пишут аналитики.

Прогнозная стоимость акций "Интер РАО", рассчитанная экспертами Альфа-банка, составляет 5,2 рубля за штуку (не изменилась), акций "ЭЛ5-Энерго" - 0,8 рубля за штуку (ранее 0,9 рубля), бумаг "Юнипро" - 2,6 рубля за штуку (ранее 2,3 рубля) и бумаг "РусГидро" - 0,63 рубля за штуку.

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