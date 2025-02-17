"БКС МИ" изменил взгляд на акции "Полюса" на "негативный" после роста котировок

"БКС Мир инвестиций" ухудшил взгляд на акции "Полюса" с "нейтрального" до "негативного", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость этих бумаг не изменилась и составляет 20000 рублей.

Как отмечают аналитики, с момента последнего обновления модели оценки "Полюса" 24 января котировки акций выросли на 15%.

"Считаем, что потенциал дальнейшего роста котировок бумаг компании практически исчерпан, и весь позитивный фон на текущий момент уже учтен рынком", - отмечают эксперты.

Текущая стоимость акций "Полюса" составляет порядка 19012 рублей за штуку.

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