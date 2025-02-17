"БКС МИ" изменил взгляд на акции Юнипро на "негативный" после роста котировок

"БКС Мир инвестиций" ухудшил взгляд на акции "Юнипро" с "нейтрального" до "негативного" из-за роста котировок на 50% с середины декабря прошлого года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость этих бумаг не изменилась и составляет 2,1 рубля за штуку.

Рынок, по мнению аналитиков, излишне позитивно оценивает перспективы компании.

"Окончание высоких платежей за мощность (ДПМ) за один блок на Березовской ГРЭС сильно снизит рентабельность и прибыль компании в 2025 году. Чистая прибыль в 2025 году может рухнуть на 69%, накопление денег на балансе резко сократится", - пишут они.

Текущая стоимость акций "Юнипро" составляет порядка 2,59 рубля за штуку.

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