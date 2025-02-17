"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ростелекома с целью 86 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Ростелеком" с целью 86 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,39%, стоп-приказ: 67,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мультипликатору EV/EBITDA компания торгуется примерно на 40% дешевле аналога (МТС), отмечают аналитики. Стратегия компании на 2025 год подразумевает увеличение выручки с уровня 2020 года до 700 млрд руб. и удвоение прибыли. Также компания планирует вывести на IPO дочернюю компанию "РТК-ЦОД", ожидая благоприятный момент.

"С технической точки зрения котировки пробили уровень сопротивления, возможно продолжение восходящего тренда от текущих уровней. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 67,5 руб. риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21", - указывают в "Финаме".

"Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи, цифровые услуги и сервисы населению и другим организациям.

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