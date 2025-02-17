"Финам" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций "Газпром нефти" и целевую цену на уровне 657 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 5,3%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"На наш взгляд, опубликованная отчетность "Газпром нефти" по МСФО за второе полугодие и 2024 года в целом негативна для ее акций, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - Даже с учетом повышенной нормы выплат в 75% прибыли по МСФО дивиденд за второе полугодие может составить всего 24 руб. на акцию, что соответствует скромной доходности в 3,8%. При этом рост долговой нагрузки и попадание компании в SDN list США могут не позволить "Газпром нефти" и в будущем выплачивать 75% прибыли в виде дивидендов".

В пятницу "Газпром нефть" представила отчетность по МСФО за второе полугодие и 2024 года в целом. По итогам года выручка компании выросла на 16,5% г/г до 4100 млрд руб., EBITDA скорр. - на 5,8% г/г до 1396 млрд руб. В то же время чистая прибыль акционеров сократилась на 25,2% г/г до 479 млрд руб. Во втором полугодии чистая прибыль акционеров упала на 55,2% г/г до 151 млрд руб.

На фоне слабой генерации FCF и высокой нормы выплат дивидендов "Газпром нефть" увеличила долговую нагрузку более чем в два раза до 0,61 "Чистый долг/EBITDA".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.