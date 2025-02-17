"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет сдержанно позитивную оценку акций "Интер РАО", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

Эмитент опубликовал операционные и неконсолидированные данные холдинга за 2024 год по РСБУ (результаты по МСФО выйдут 28 февраля 2025 года).

"Мы считаем, что рост прибыли в 2024 году произошел благодаря процентным доходам. Базой для выплаты дивидендов в размере 25% служит консолидированная чистая прибыль, которая, по нашим оценкам, составила 147 млрд руб. Ожидаем дивиденды в размере 0,352 руб. на акцию с доходностью 9,1%", - указывает эксперт инвесткомпании

Булгаков отмечает, что "Интер РАО" остается непростой историей. У компании большая "кубышка" денег на балансе и низкая стоимость (всего лишь 2,2х по мультипликатору P/E на 2025 год), что сопровождается крупными инвестрасходами и относительно небольшой выплатой дивидендов.

"Мы сохраняем сдержанно позитивный взгляд на "Интер РАО". Полагаем, что для высвобождения части скрытой стоимости компании может потребоваться изменение в корпоративной политике. При этом ждать таких изменений, например, более щедрых дивидендов, по всей видимости, пока не стоит", - пишет аналитик в обзоре.

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