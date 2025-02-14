ЦБ РФ, возможно, понизит ставку до 19% к концу 2025г - SberCIB

Банк России может понизить ключевую ставку до 19% годовых к концу текущего года с учетом улучшения геополитического фона и перспектив курса рубля, считают аналитики SberCIB Investment Research

Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка, он сохранил ставку на уровне 21% и умеренно жесткую риторику, констатируют эксперты.

Аналитики SberCIB отмечают, что в новых прогнозах Банк России повысил оценку инфляции на 2025 год - до 7-8% (с 4,5-5% ранее). А также увеличил средний уровень ключевой ставки до 19-22% с 17-20%. В инвестбанке считают, что новый прогноз допускает некоторое снижение ставки во второй половине 2025 года.

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