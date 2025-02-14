Начало снижения ставки ЦБ РФ вероятно в 3К25 - ПСБ

Начало снижения ключевой ставки Банка России вероятно в третьем квартале текущего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Наш прогноз по умеренному снижению ставки в 2025 году (средняя по году - 20,3%, понижение до 18% к концу года) высоковероятен с учетом обновленного прогноза регулятора по средней ставке. Начало снижения ключевой ставки Банка России ждем в третьем квартале 2025 года", - пишет эксперт в комментарии.

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