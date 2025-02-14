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14 февраля 2025 года 15:14
ЦБ РФ, скорее всего, начнет снижение ставки во 2К25 - "Астра Управление активами"
Банк России, скорее всего, начнет снижение ключевой ставки во втором квартале текущего года с возможным выходом к 14-15% годовых к концу 2025-началу 2026 года, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "Текущая макрокартина не позволяла ЦБ смягчить риторику, тут без сюрпризов. Обновленные прогнозы технически допускают рост ставки до 22% годовых в марте с сохранением до конца 2025 года или даже повышение до 22-23% в марте-апреле с откатом к 21% в конце года. Но готовность к 7-8% инфляции в 2025 году (+2,5-3 п.п. к прежнему прогнозу) при повышении среднего диапазона ставки на 1-2 п.п. - это индикация готовности не пережимать денежно-кредитную политику слишком сильно в случае более инфляционной картины из-за почти рекордной жесткости ДКУ, на которой ЦБ явно акцентирует внимание, - пишет эксперт в обзоре. - Базово мы по-прежнему смотрим более пессимистично на рост ВВП (менее 1% в 2025 году) и более оптимистично на инфляцию (ближе к 6% в 2025 году и менее 4% в 2026 году). Поэтому далее ждем сохранения 21% годовых и начало снижения ставки во 2К25 с возможным выходом к 14-15% к концу 2025 года-началу 2026 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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