"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ГК ПИК с целью 1000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 1000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,03%, стоп-приказ: 648 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, основой для начала роста стали процентные ставки, которые ЦБ не изменил на заседании 20 декабря. Ожидается, что риторика ЦБ может стать более мягкой, и в этом году начнется снижение ставки, что положительно для застройщиков.

"С технической точки зрения тренд продолжается, обновление локального максимума можно использовать для открытия длинных позиций. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 648 руб. риск на портфель составит 1,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,7", - отмечают в "Финаме".

"ГК ПИК" - крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. ПИК реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны.

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