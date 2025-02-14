БКС изменил взгляд на акции "Группы Астра" на "негативный" после роста котировок

"БКС Мир инвестиций" изменил взгляд на акции "Группы Астра" с "нейтрального" на "негативный", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Взгляд ухудшен из-за роста котировок на 20% с середины декабря прошлого года. Рынок, по мнению аналитиков, сейчас переоценивает группу.

Прогнозная стоимость акций "Группы Астра" не изменилась и составляет 480 рублей за штуку.

"Мы считаем, что компания с точки зрения темпов роста по-прежнему выглядит достаточно сильно. Однако изменение дивидендной политики в конце 2024 года может указывать на намерение компании увеличить инвестиции в продукты и в новые сделки по слиянию и поглощению для поддержания роста", - пишут эксперты.

В декабре прошлого года совет директоров "Группы Астра" утвердил новую дивидендную политику компании, которая предусматривает выплату дивидендов в размере 25% от скорректированной чистой прибыли вместо 50% ранее. Обновленная дивидендная политика предполагает рассмотрение выплаты дивидендов только по итогам 12 месяцев. Порог суммы дивидендов может составлять не менее 25% от скорректированной чистой прибыли минус CAPEX при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном единице.

При показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном двум размер дивидендов будет составлять 15% от скорректированной чистой прибыли.

Текущая стоимость акций "Группы Астра" составляет порядка 489,1 рубля за штуку.

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