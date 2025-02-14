Акции банковского сектора - бенефициары ожидаемого изменения курса ДКП Центробанка во 2П25 - "Алор Брокер"

Акции банковского сектора выступают бенефициарами ожидаемого изменения курса денежно-кредитной политики Центробанка во второй половине 2025 года, отмечается в комментарии аналитиков "Алор Брокера".

"Наш инвестиционный подход основан на потенциале данного разворота и его положительном влиянии на финансовые организации", - отмечают эксперты. Из эмитентов банковского сектора они выделяют "Т-Технологии" (ТКС Холдинг).

Ключевыми факторами роста акций "Т-Технологий", по мнению аналитиков, являются рост прибыли, возобновление дивидендных выплат, а также ожидаемая в 1П25 публикация стратегического плана компании, что может вызвать пересмотр оценки ее стоимости.

Эксперты "Алор Брокера" сохраняют целевую цену бумаг "Т-Технологий" на уровне 4500 руб. за штуку.

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