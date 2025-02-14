"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $260,3 на горизонте 12 месяцев и потенциалом снижения на уровне 5,5%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы JPMorgan, ожидая, что поддержку банку, как и сектору в целом, продолжат оказывать сохраняющиеся достаточно высокие темпы роста американской экономики, - отмечает эксперт. - И хотя потенциальное влияние президентства Трампа на американских кредиторов пока выглядит неоднозначным, мы рассчитываем, что благодаря диверсифицированной бизнес-модели, сильным позициям во всех основных сегментах и устойчивой капитальной позиции JPMorgan уверенно пройдет через текущий непростой период и продемонстрирует неплохие финпоказатели в нынешнем году. В то же время акции JPMorgan после существенного роста за последние недели, с нашей точки зрения, выглядят уже несколько перекупленными, и мы не видим потенциала дальнейшего укрепления в данных бумагах".

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