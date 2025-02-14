Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг ФосАгро

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг "ФосАгро", сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент опубликовал в четверг результаты за 4К24 по МСФО, которые оказались на уровне наших ожиданий и консенсус-прогноза рынка", - отмечает эксперт.

Несмотря на отрицательный FCF, совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить квартальные дивиденды в размере 171 руб. на акцию (дивдоходность - 2,5%), указывает Смолин. На ГОСА акционеры вновь смогут выбрать при голосовании несколько вариантов в своих бюллетенях, включая максимально возможный размер дивидендов (171 руб./акцию). Датой, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ГОСА, выбрано 16 марта 2025 года. Совет директоров рекомендовал собранию акционеров установить в качестве дивидендной отсечки 20 апреля 2025 года.

"Мы, как и рынок, ожидали, что компания возьмет паузу, не выплачивая дивиденды за 4К24, поэтому рекомендация совета директоров должна оказать поддержку бумаге в ближайшей перспективе. Сохраняем рейтинг "держать", - пишет аналитик инвестбанка в обзоре.

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