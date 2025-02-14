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14 февраля 2025 года 10:36
Рубль, вероятно, будет консолидироваться в районе 90 руб./$1 и 12,2-12,4 руб. за юань в пятницу - ПСБ
Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, вероятно, будут консолидироваться на торгах в пятницу в районе 90 руб./$1 и 12,2-12,4 руб. за юань соответственно, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Устойчивое и существенное укрепление рубля связано с ожиданиями значимого снижения геополитической премии на фоне начавшихся переговоров России и США, что способствует резкому росту активности спекулятивного капитала. В случае дальнейшего усиления позитивного новостного фона укрепление рубля может продолжится, однако, по нашим оценкам, рынок уже готов к умеренной коррекции или скорее к локальной стабилизации курса вблизи текущих уровней, - пишет эксперт в комментарии. - Предел укрепления рубля для исключения геополитической премии оцениваем в районе 86-87 руб./$1 и 11,9-12 руб. за юань. В пятницу ждем консолидацию рынка в районе 90 руб./$1 и 12,2-12,4 руб. за юань". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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