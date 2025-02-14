Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3180-3320п в пятницу - ПСБ

Целевой диапазон торгов для индекса Мосбиржи на пятницу составляет 3180-3320 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Позитивный геополитический фон настраивает на сохранение спроса в ключевых "фишках". Целевым по индексу Мосбиржи на пятницу видим диапазон 3180-3320 пунктов. Если заседание Банка России не преподнесет негативных сюрпризов (в фокусе находятся прогнозы и риторика регулятора), индекс вполне способен завершить неделю на максимумах", - пишет эксперт в комментарии.

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