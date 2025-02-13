.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" снизил оценку акций Делимобиля, ухудшил взгляд на бумаги до "негативного"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 февраля 2025 года 12:52
"БКС МИ" снизил оценку акций Делимобиля, ухудшил взгляд на бумаги до "негативного"
"БКС Мир инвестиций" понизил прогнозную стоимость акций "Делимобиля" (MOEX: DELI) с 250 рублей до 180 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Взгляд на эти бумаги ухудшен с "позитивного" до "негативного" из-за снижения прогнозов финпоказателей для "Делимобиля" на 2024 и 2025 годы. Кроме того, аналитики отмечают рост котировок акций на 26% с середины декабря. "В 2024 году компания фокусировалась на модернизации и масштабировании операционной инфраструктуры и открывала собственные станции техобслуживания. По результатам I полугодия 2024 года мы не увидели позитивного эффекта от оптимизации операционных расходов (издержки росли). Надеемся, что эффект может появиться в 2025 году или в последующие годы", - пишут аналитики. "Считаем, что улучшение рентабельности благодаря росту цены минуты или оптимизации операционных расходов "Делимобиля" может позитивно сказаться на наших прогнозах", - добавляют они. Текущая стоимость акций "Делимобиля" составляет порядка 195,6 рубля за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕЛИМОБИЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
.
13 февраля 2025 года 19:01
Потенциал роста фондового рынка РФ составляет около 30% на горизонте года с учетом дивидендов - "Альфа-Капитал"
Потенциал роста фондового рынка РФ составляет около 30% на горизонте года с учетом дивидендов, говорится в комментарии аналитиков "Альфа-Капитала". "В случае, если геополитическое напряжение действительно начнет смягчаться, очевидные бенефициары - это экспортеры (нефтегазовые компании и... читать дальше
.13 февраля 2025 года 18:41
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $584,8, что соответствует потенциалу роста на 29%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции Vertex за период с начала года находятся в плюсе на 13%... читать дальше
.13 февраля 2025 года 18:18
Российский рынок акций чрезмерно отреагировал на позитивные геополитические новости минувшего дня, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". Ранее в среду вечером стало известно о состоявшемся длительном телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором... читать дальше
.13 февраля 2025 года 18:05
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Coca-Cola Co. с прогнозной стоимостью $66 за штуку, что предполагает потенциал снижения 3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игната Иванова. "Coca-Cola 11 февраля опубликовала результаты за 4К 2024, которые оказались... читать дальше
.13 февраля 2025 года 17:36
"Финам" понизил рейтинг акций "Газпром нефти" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 657 рублей за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "По нашим оценкам, из-за сокращения маржинальности... читать дальше
.13 февраля 2025 года 17:08
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании в пятницу, 14 февраля, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "За прошлую неделю цены выросли на 0,23% против 0,16% неделей ранее. Годовой уровень инфляции вырос до 10% г/г после 9,9%, - отмечает эксперт... читать дальше
.13 февраля 2025 года 16:36
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Alibaba Group Holding и Baidu Inc., сообщается в материале аналитиков. Акции Alibaba подорожали 13 февраля в Гонконге еще на 2,5% (в среду котировки поднялись на 8,5%): председатель совета директоров Джо Цай подтвердил сообщения,... читать дальше
.13 февраля 2025 года 16:05
Акции "Московской биржи" могут вырасти до 252,68 руб. уже в ближайшие дни при сохранении благоприятного геополитического фона, полагает эксперт инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Бумаги "Мосбиржи" в четверг вышли в лидеры роста в том числе на фоне публикации информации о суммарном... читать дальше
.13 февраля 2025 года 15:35
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: "покупать акции МТС-банка с целью 1590 рублей за бумагу, открытую 26 ноября 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков. "Акции МТС-Банк дошли до своего целевого ориентира в 1590 рублей на фоне роста российского рынка на новостях о перспективах... читать дальше
.13 февраля 2025 года 15:02
Новый долларовый выпуск СИБУР Холдинг 001Р-03 предлагает лучшую индикативную доходность к погашению (YTM) в первом эшелоне - 10,5% на 3,5 года с ежемесячным купоном, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антона Куликова. Потенциальный доход за полгода превышает 6% с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.