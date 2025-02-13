Текущая цена акций АЛРОСА выглядит крайне завышенной - "БКС МИ"

Текущая стоимость акций "АЛРОСА" выглядит крайне завышенной, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев.

Индия сократила закупки камней до многолетних минимумов, следует из данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC). Согласно свежей торговой статистике, чистый импорт алмазного сырья в страну в январе составил $697 млн, в то время как чистый экспорт упал до $962 млн, отмечают эксперты.

"Очередной антирекорд в алмазной статистике подтверждает отсутствие признаков восстановления в отрасли. У нас негативный взгляд на "АЛРОСА" - текущая цена акций компании выглядит крайне завышенной и предполагает премию более 50% к средним значениям по мультипликатору Р/Е. Ближайшим явным триггером для переоценки вниз может выступить публикация МСФО за II полугодие (конец февраля)", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

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