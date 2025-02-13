Цена нефти, вероятно, пока задержится ниже $75/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent, вероятно, пока задержатся ниже уровня в $75 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Последние новости геополитики в глазах инвесторов усиливают вероятность роста предложения сырья со стороны РФ, хотя и ситуация на Ближнем Востоке сдерживает дальнейшее падение котировок. В целом на рынке нефти сейчас могут быть высокие уровни волатильности, но котировки, вероятно, задержатся ниже $75 за баррель марки Brent", - отмечают эксперты в комментарии.

"Более быстрое, чем многие ожидали, развитие ситуации заставляет рынок массово пересматривать свои ожидания по рублю, и в ближайшее время единственное, что можно точно ожидать - это повышенную волатильность", - указывают аналитики банка.

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