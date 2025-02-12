"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Газпрома" в связи с реализацией предполагаемых катализаторов роста, говорится в материале инвесткомпании.

"В ноябре мы выпустили идею "Лонг Газпром", которая за три месяца, по нашим расчетам, должна была принести 10%, - отмечают аналитики. - Ожидали, что цена достигнет 145 руб. за акцию в феврале. Доходность идеи составила 12%, закрываем ее. Основным драйвером роста котировок, как и рассчитывали, стали сильный позитивный новостной фон и общее восстановление рынка".

Даже несмотря на существенный негатив и падение акций на 5% за один торговый день, идея смогла достичь целевой доходности за отведенный срок, подчеркивают эксперты "БКС МИ" и сохраняют долгосрочный "позитивный" взгляд на акции "Газпрома" с целевой ценой 190 руб. за акцию.

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