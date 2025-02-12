SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ, бумаги ФосАгро исключены

SberCIB Investment Research внепланово обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки акции "ФосАгро".

Таким образом, в текущий состав списка вошли "Татнефть", банк "Санкт-Петербург", "ЛУКОЙЛ", "Транснефть", HeadHunter, Сбербанк.

В понедельник компания "ФосАгро" планирует представить финансовый отчет за четвертый квартал. Аналитики считают, что квартальный дивиденд может составить от 105 до 210 руб. на акцию с доходностью 1,5-2,9%.

В то же время на фоне отрицательного свободного денежного потока и высоких ставок "ФосАгро" может отложить решение по дивидендам и объявить их только вместе с результатами за первый квартал 2025 года, допускают эксперты SberCIB.

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