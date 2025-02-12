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12 февраля 2025 года 18:35
Вероятный торговый диапазон для рубля до конца недели - 12,7-13,2 за юань и 93-96 за доллар США - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для рубля до конца недели - 12,7-13,2 за юань, 93-96 за евро и 93-96 за доллар США, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "В ходе торгов 12 февраля рубль демонстрирует активное укрепление, - подчеркивает эксперт. - В паре с юанем на Мосбирже он торгуется ниже 13 впервые с сентября. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах ушла ниже 95, вернувшись на уровни октября, а пара EUR/RUB достигла августовских отметок и колеблется около 97". Рост курса рубля аналитик объясняет технической перепроданностью в начале года, а также сокращением объемов покупки валюты со стороны Минфина по бюджетному правилу на 20%, до 3,3 млрд руб. в день. "Среди ключевых позитивных драйверов мы отмечаем ожидания сохранения ставки ЦБ на отметке 21% по итогам заседания 14 февраля, - пишет Мильчакова. - Хотя ее текущий уровень крайне высок, но для российского бизнеса продолжение ужесточения монетарных условий сделало бы кредитование практически недоступным, поэтому прогнозируемый отказ регулятора от пересмотра параметров ДКП воспринимается валютным и фондовым рынком как сигнал к продолжению роста экономики РФ". Еще одним позитивным фактором, по мнению эксперта, является надежда биржевых игроков на нормализацию внешнеполитической ситуации после помилования президентом Владимиром Путиным американского гражданина и позитивной реакции на этот шаг Дональда Трампа. "Не факт, что это положит начало переговорному процессу с целью скорейшего урегулирования конфликта между РФ и Украиной, поэтому рубль может от активного укрепления перейти к не менее интенсивному снижению, - полагает Мильчакова. - Тем не менее рынок ждет, что между Россией и США может начать восстанавливаться диалог хотя бы в отдельных сферах. Выросшие бюджетные расходы в январе могут стать дополнительной причиной ускорения инфляции и риском для рубля в среднесрочной перспективе, но на этой неделе он, скорее всего, продолжит дорожать". Ориентиры аналитика инвесткомпании для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца недели составляют 93-96, 96-99 и 12,7-13,2 соответственно. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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