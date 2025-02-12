Ставка ЦБР, скорее всего, останется на уровне 21% в феврале - "БКС МИ"

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется на уровне 21% годовых по итогам заседания 14 февраля 2025 года, а риторика регулятора сохранится жесткой, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Кирилл Кононов.

Решение будет принято на фоне замедления кредитования, слабого роста экономики и разворота на рынке труда, отмечают эксперты.

"В базовом сценарии ожидаем, что цикл снижения ставки начнется в июне и достигнет 16% на конец текущего года и 19,5% в среднем за год. Консенсус предполагает более жесткую денежно-кредитную политику со средней ставкой 20,5%", - пишут Федоров и Кононов в материале инвесткомпании.

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