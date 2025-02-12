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12 февраля 2025 года 16:29
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Coca-Cola и Alibaba
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Coca-Cola Co. и Alibaba Group Holding, сообщается в материале аналитиков. Котировки бумаг Coca-Cola подскочили во вторник на 4,7% после выхода отчетности за 4К24, где выручка и прибыль на акцию превзошли среднерыночные ожидания. Компания сообщила об органическом росте выручки на 14% г/г и увеличении на 2% мировых продаж в натуральном выражении. Полагаем, рост в акциях эмитента продолжится, наш рейтинг по ним - "покупать", - указывают эксперты. "На 8,5% подорожали в среду в Гонконге акции Alibaba, после того как СМИ сообщили, что Apple Inc. сотрудничает с первопроходцем электронной коммерции по вопросам внедрения искусственного интеллекта в Китае. Если подтвердится, что Apple в качестве основного поставщика услуг ИИ на местном рынке выберет Alibaba, ожидаем роста в акциях последней компании, по которым оставляем рейтинг "покупать", - говорится в обзоре аналитиков инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США/КИТАЙ-ALIBABA/COCA/COLA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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