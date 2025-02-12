ПСБ сохраняет прогнозную цену акций НОВАТЭКа на уровне 1300 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" на уровне 1300 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале эксперта Екатерины Крыловой.

Компания представила результаты по МСФО за 2024 год. Их поддержал рост цен на газ во втором полугодии и индексация внутренних тарифов, отмечает аналитик. Операционная прибыль сократилась на 11,5% (до 325 млрд руб.) из-за роста расходов. Но из-за дополнительных доходов и экономии на налоге на прибыль компания смогла нарастить чистую прибыль, обращает внимание Крылова. Долговая нагрузка подросла, но не критически (с 0,01x чистый долг/EBITDA до всего лишь 0,14x).

Отчетность, по мнению эксперта ПСБ, интересна с точки зрения дивидендов. "По нашей оценке, за второе полугодие компания может выплатить около 45,8 руб./акцию, что даст доходность в 3,9%", - отмечает она.

"Но главное в истории "НОВАТЭКа" - запуск флагманского проекта "Арктик СПГ 2", отгрузки с которого еще не налажены из-за санкций. Под вопросом стоят и другие крупнотоннажные проекты компании - Мурманский СПГ и Обский СПГ. Дальнейший потенциал роста бумаг будет зависеть от сроков нормализации геополитической ситуации. Целевую цену акций на двенадцать месяцев пока не меняем: 1300 рублей за штуку", - пишет аналитик в материале банка.

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