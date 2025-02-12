S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6000-6140п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6000-6140 пунктов в среду, полагает

аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков.

"S&P 500 провел вторую сессию подряд в рамках торгового диапазона минувшей пятницы, - напоминает эксперт. - Внутренние характеристики ралли вновь не показали улучшения, что может сигнализировать о необходимости проявлять осторожность при совершении покупок. Индикатор RSI остается в нейтральной области. Публикация статистики инфляции за январь вызовет всплеск волатильности в ходе предстоящих торгов, хотя баланс рисков останется нейтральным. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 6000-6140 пунктов. Не исключаем обновления бенчмарком исторического максимума, если доходности долгосрочных трежерис перейдут к снижению при выходе благоприятных инфляционных данных".

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