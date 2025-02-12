"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $245 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 30%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции Tesla раллировали после победы Дональда Трампа на выборах, однако уже к концу 2024 года импульс роста иссяк, и бумаги перешли к снижению, - отмечает аналитик Игнат Иванов. - В настоящее время приход Трампа к власти не оказал никакого положительного влияния на бизнес Tesla. При этом активная политическая позиция Илона Макса, наоборот, привела к снижению продаж. Также, несмотря на амбициозные долгосрочные цели Tesla, среднесрочные перспективы компании выглядят туманно из-за высокой конкуренции, снижения цен и торговых войн. Наша оценка основана на среднем между оценкой по историческим мультипликаторам (EV / EBITDA NTM и EV / Sales NTM) и оценкой дисконтированных денежных потоков".

Tesla - производитель одноименных электромобилей, систем генерации и хранения энергии, а также разработчик ИИ.

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