Прогнозная цена акций Группы Позитив на горизонте года - 1700 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций "Группы Позитив" на горизонте года составляет 1700 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Окончательные операционные итоги за прошлый финансовый год (ф.г.), который для компании завершится 31 марта, будут представлены в апреле. Негативный прогноз менеджмента по результатам 2024 ф.г. представляется уже отыгранным рынком. На наш взгляд, компания сохраняет сильные точки роста", - отмечает эксперт.

Улучшению ее показателей, по мнению Мильчаковой, должен способствовать вывод на рынок межсетевого экрана нового поколения PT NGFW, основной объем продаж которого запланирован на 2025 ф.г. Кроме того, группа намерена выйти в новый для себя сегмент защиты данных с решением PT Data Securities. Также, указывает аналитик инвесткомпании, планируются поставки решения для кибербезопасности PT Dephaze.

"Акции эмитента после падения выглядят недооцененными на 36% по мультипликатору P/S к аналогам в российском IT-секторе. Дополнительным фактором роста остаются ожидания, предполагающие сохранение ставки ЦБ РФ на отметке 21% годовых по итогам заседания 14 февраля. Наша целевая цена по акции "Группы Позитив" на горизонте года - 1700 руб." - пишет эксперт в обзоре.

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