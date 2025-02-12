"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций МДМГ на уровне 1100 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне 1100 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Мы положительно оцениваем операционные результаты эмитента за 2024 год. На наш взгляд, компания продолжает оставаться историей, которая совмещает высокие темпы роста и хорошие дивиденды. Сохраняем наш таргет по бумаге в 1100 рублей", - пишут эксперты.

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