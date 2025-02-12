Акции Группы Позитив останутся под давлением - "КИТ Финанс Брокер"

Акции "Группы Позитив" останутся под давлением, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"Группа Позитив" представила слабые операционные результаты за 2024 год: выручка компании за 2024 год составила 25,5 млрд рублей, показав рост на 15% г/г. Это существенно ниже прогнозов компании - 30-36 млрд рублей и существенное замедление темпов роста, - пишут аналитики. - Напомним, что в 2023 году годовой темп роста бизнеса составлял более 60% г/г. Мы негативно смотрим на акции компании, так как в данный момент она продолжается торговаться с премией более 30% к медианным отраслевым значением по мультипликаторам EV/EBITDAC и P/NIC, при это существенно снизив темпы роста. Мы считаем, что акции компании и дальше будут находиться под давлением".

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