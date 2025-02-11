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11 февраля 2025 года 13:18
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 356,5 рубля за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Представленные результаты деятельности эмитента за январь 2025 года по РСБУ оказались весьма неплохими, несколько лучше наших ожиданий. Данные подкрепляют наши ожидания, что Сбербанк сможет продемонстрировать положительную динамику прибыли и по итогам всего текущего года, - отмечает аналитик. - Инвесторы положительно отреагировали на отчетность. Мы сохраняем среднесрочный позитивный взгляд на Сбербанк и подтверждаем целевую цену на уровне 356,5 рублей за штуку для обыкновенных и привилегированных акций банка, а также рейтинги "покупать" для них". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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