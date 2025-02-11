Потенциал ослабления рубля к 13,25 руб. за юань в ближайшие дни сохраняется - банк "Санкт-Петербург"

Потенциал ослабления рубля по отношению к юаню в сторону 13,25 руб. за юань в ближайшие дни сохраняется, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"В моменте на стороне российской валюты играют геополитические новости и продажи юаней Банком России, выросшие с пятницы. Впрочем, в более долгосрочной перспективе эти операции нейтральны для рубля. Сегодня курс пары CNY/RUB находится уже у 13,07 руб. за юань. В целом на время курс может задержаться ниже 13,15 руб. за юань, но потенциал к росту в сторону 13,25 руб. за юань в ближайшие дни сохраняется", - пишут эксперты в обзоре.

Также аналитики банка отмечают, что в настоящее время на динамику котировок нефти марки Brent будут влиять геополитические новости и реакция доллара на заявления представителей ФРС. В целом дальнейший устойчивый рост котировок пока выглядит затруднительным, считают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.