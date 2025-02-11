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11 февраля 2025 года 10:52
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Норникеля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ГМК "Норильский никель", говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева. "Компания отчиталась за II полугодие 2024 года по МСФО, результаты в целом лучше ожиданий. Однако менеджмент рекомендовал не распределять дивиденды. Учитывая низкий денежный поток, такое решение не стало для нас сюрпризом. У нас нейтральный взгляд на акции "Норникеля": поддержку финансовым показателям в 2025 году может оказать восстановление цен на никель и палладий. Напомним, сейчас котировки этих металлов находятся на многолетних минимумах", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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